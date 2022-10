Cassino – In manette 5 giovani per sequestro di persona, estorsione, rapina e lesioni

I militari della Compagnia Carabinieri di Cassino, hanno dato esecuzione a un’ordinanze di custodia cautelare emessa dal locale Tribunale nei confronti di 5 persone, tutte di giovane età, accusate, a vario titolo, di sequestro di persona, estorsione, rapina e lesioni.Le indagini sono iniziate nell’estate del 2021 quando un ragazzo è stato prelevato contro la sua volontà da un bar del centro cittadino e portato presso le case popolari del quartiere Malfa dove è stato seviziato poiché ritenuto responsabile di uno “sgarro”, per un furto alla persona sbagliata.Le ulteriori indagini hanno consentito di appurare la responsabilità dei soggetti per una tentata estorsione in danno di un cittadino extracomunitario a cui avevano chiesto un’ingente somma di denaro per continuare ad occupare “serenamente” il suo appartamento legittimamente assegnatagli dal comune.Continua l’impegno dei Carabinieri nella lotta alla criminalità di ogni genere per rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini cassinati dei paesi vicini.

comunicato stampa

