Cassino in lutto per la scomparsa di Marino Viola, oggi i funerali

Cassino – La città piange la prematura scomparsa di Marino Viola, manager della Burgo di Sora, venuto a mancare improvvisamente all’età di soli 51 anni. L’uomo è deceduto ieri mattina, venerdì 29 agosto 2025, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Sora-Cassino, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido.

La notizia ha destato profondo cordoglio non solo a Cassino, ma anche a Sora e in tutta la provincia, dove Viola era conosciuto e stimato per la sua professionalità e per i rapporti umani che sapeva instaurare.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, i genitori, il fratello, la suocera, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti, che in queste ore ricevono l’affetto e la vicinanza della comunità.

Le esequie si terranno oggi,sabato 30 agosto, alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Cassino, con partenza dall’ospedale Santa Scolastica, dove è stata allestita la camera ardente. L’accesso è consentito dalle ore 8:30 alle 18 per consentire a chi lo desidera di porgere l’ultimo saluto.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Viola in questo momento di grande dolore, ricordando Marino non solo come valido professionista, ma soprattutto come uomo di grande umanità e disponibilità.

La redazione di LiriTV esprime profondo cordoglio e si unisce con sincera vicinanza al dolore della famiglia Viola, stringendosi attorno ai suoi cari in questo momento così difficile.