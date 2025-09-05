Cassino in lutto per la scomparsa di Maria Di Pascale, Ispettore Superiore della Polizia

Cassino e l’intero territorio perdono una figura di grande valore umano e professionale. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, Maria Di Pascale, di anni 59, Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Donna stimata e rispettata, ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e della comunità, portando avanti il proprio lavoro con dedizione, professionalità e profondo senso del dovere. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma anche tra colleghi, amici e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

A piangerla, con immenso dolore, il marito, i figli, i genitori, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti, oltre a parenti e amici tutti. I funerali si svolgeranno sabato 6 settembre alle ore 15:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio in Cassino. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, invitando piuttosto a ricordarla con preghiere e gesti di vicinanza.

In questo momento di profonda tristezza, Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Di Pascale, unendosi al loro dolore

