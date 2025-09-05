Cassino e l’intero territorio perdono una figura di grande valore umano e professionale. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, Maria Di Pascale, di anni 59, Ispettore Superiore della Polizia di Stato.
Donna stimata e rispettata, ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e della comunità, portando avanti il proprio lavoro con dedizione, professionalità e profondo senso del dovere. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo nella sua famiglia, ma anche tra colleghi, amici e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.
A piangerla, con immenso dolore, il marito, i figli, i genitori, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti, oltre a parenti e amici tutti. I funerali si svolgeranno sabato 6 settembre alle ore 15:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio in Cassino. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, invitando piuttosto a ricordarla con preghiere e gesti di vicinanza.
In questo momento di profonda tristezza, Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Di Pascale, unendosi al loro dolore
Cassino in lutto per la scomparsa di Maria Di Pascale, Ispettore Superiore della Polizia
Cassino e l’intero territorio perdono una figura di grande valore umano e professionale. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, Maria Di Pascale, di anni 59, Ispettore Superiore della Polizia di Stato.