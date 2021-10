Cassino, in auto con14 chili di cocaina: in manette un uomo ed una donna

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un uomo ed una donna, trovati in possesso di 14 chili di cocaina.I due a bordo della loro auto, percorrevano l’Autostrada del Sole in direzione nord, quando all’altezza di Cassino, sono stati fermati per un controllo di polizia da una pattuglia della locale Sottosezione Polizia Stradale. Durante le verifiche dei documenti gli agenti hanno notato un insolito nervosismo da parte degli occupanti del veicolo e quindi hanno deciso di approfondire le verifiche documentali e del veicolo accompagnandoli in caserma. L’accurata ispezione dell’autovettura ha consentito di rilevare la presenza di una intercapedine, appositamente creata all’interno del bagagliaio e precisamente nel vano porta ruota.Tolta la copertura gli agenti rinvenivano 12 panetti ben confezionati, contenenti complessivamente 14 chilogrammi di cocaina, verosimilmente destinata al mercato del nord Italia.L’uomo e la donna venivano arrestati ed associati alla casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

Correlati