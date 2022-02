Cassino – In auto con oltre 100 grammi di cocaina: arrestati dalla Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato una Mercedes classe A sull’autostrada A/1 con tre persone a bordo.Poiché gli occupanti riferivano di essere diretti a Roma per una non meglio precisata visita medica e tutti annoveravano precedenti di polizia, gli operatori della Polizia Stradale di Cassino hanno deciso di approfondire il controllo, estendendolo anche al veicolo.Sotto il sedile posteriore i poliziotti hanno rinvenuto una busta con due involucri, risultati poi essere gr. 110 di cocaina ed un foglietto con su scritto un indirizzo.I fermati venivano arrestati per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e posti ai domiciliari a disposizione dell’A.G.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati