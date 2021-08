Cassino, il sindaco chiude per tre mesi “Il bar degli artisti”

Con l’ordinanza del sindaco di Cassino “Il bar degli artisti” in piazza Labriola è stato chiuso per tre mesi,dopo che le indagini avevano portato alla denuncia della titolare per somministrazione di alcol a minori. Il tutto è scaturito dopo che una adolescente si era sentita male dopo aver assunto bevande alcoliche.

Foto archivio

