Cassino, il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, partecipa al congresso Ugl

Il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, è intervenuto questa mattina al quinto congresso provinciale dell’Ugl di Frosinone, tenutosi a Cassino. Titolo del congresso “La centralità del lavoro nell’era del cambiamento”.

《Centralità del lavoro! Sono sufficienti tre parole per dire l’essenziale. Per mettere in primo piano occupazione e stabilità. Perché flessibilità non può voler dire precarietà. E i diritti dei lavoratori devono rimanere prioritari. – ha commentato il presidente De Angelis – Bellissima l’immagine della presidente dell’assemblea, Carla Ciocci, che ha diretto i lavori poco dopo aver allattato il suo bimbo di pochi mesi.

Lo sottolineo perché tutto quello che il nostro Paese ha raggiunto, in termini di normative per le donne lavoratrici, deve essere concretamente applicato. Sempre e ovunque.

E in questo tutti, in primis istituzioni e sindacati, devono confrontarsi e lavorare. La concertazione è fondamentale.

Il Consorzio Industriale del Lazio sta facendo la sua parte, in sintonia con la Regione Lazio, per rendere attrattive le nostre aree industriali. Stiamo lavorando sull’energia green, sulle infrastrutture e sulla reindustrializzazione dei siti dismessi, di cui a breve presenteremo una mappatura.

Tutto questo si traduce in sviluppo ed occupazione.

Un ringraziamento – ha concluso il presidente De Angelis – al segretario provinciale Enzo Valente e a quello generale, Paolo Capone, oggi presente a Cassino》.

COMUNICATO STAMPA