Cassino – Il nuovo assetto dei consorzi di bonifica: parliamone

Venerdì 10 giugno alle ore 18:00 presso il Palazzo Badiale di Cassino abbiamo promosso insieme all’Associazione Democrazia e Partecipazione un convegno sui consorzi di bonifica dal titolo Il nuovo assetto dei consorzi di bonifica: parliamone.

Ci siamo interessati alla tematica insieme al consigliere regionale Righini e al senatore Massimo Ruspandini e vogliamo che la Regione Lazio prenda atto che così come sono impostati i consorzi non si può andare avanti. Ci opponiamo al costituendo consorzio unico provinciale perché riteniamo che gli alti costi anche del personale e quelli per mantenere la struttura sono stati troppo alti. Per ripianare i debiti fuori bilancio del Consorzio Valle del Liri sono stati mandati una marea di avvisi di pagamento ai consorziati. I servizi di bonifica ed irrigazione che vengono fatti invece non sono efficienti perché spesso e volentieri diversi territori sono stati trascurati e proprio per questo alcuni Comuni vogliono uscire dal perimetro di contribuenza perchè non essendo stati fatti questi servizi i consorziati hanno continuato a pagare nonostante tutto per cui la Regione dovrebbe prendere atto delle delibere dei Comuni per l’uscita dai perimetri di contribuenza. Per questo stiamo facendo una grande azione a livello di Fratelli d’Italia con il consigliere regionale Righini che ha presentato al riguardo nelle settimana scorse un ordine del giorno.

