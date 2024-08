Cassino – Il Luogotenente C.S. Sabatino QUAGLIERI lascia il servizio attivo

Ha lasciato l’Arma, per raggiunti limiti di età, dopo 38 anni di servizio, il Luogotenente C.S. Sabatino QUAGLIERI, comandante del Nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Cassino.Il Luogotenente QUAGLIERI, originario della provincia di Caserta, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1988. Dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Vicenza, nel 1989, veniva destinato nella provincia di Roma ove ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di addetto alla Stazione di Monteporzio Catone, Tor Bella Monaca e Sezione Radiomobile di Roma. Inoltre, dal 1999 al 2015, ha ricoperto il delicato incarico di responsabile dell’ “Ufficio Relazioni con il Pubblico” presso il Comando Legione Carabinieri Lazio. E’ poi giunto presso il Nucleo Comando della Compagnia di Cassino, reggendo il comando negli ultimi tempi sino al giorno 10 u.s , data del collocamento in Congedo.Nei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale di Frosinone, il Luogotenente Quaglieri è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, per il saluto di commiatoNel corso della breve cerimonia il Colonnello ha voluto esprimere al militare a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni, evidenziando la passione e la professionalità con la quale ha condotto le attività richieste dai vari incarichi ricoperti nel corso dei trentotto anni di servizio.Al termine della sentita cerimonia, il Col. Mattioli, gli ufficiali e tutti i Carabinieri di Frosinone, hanno espresso al Lgt C.S. Quaglieri i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni.

