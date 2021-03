Cassino, il gruppo della Lega Giovani saluta il partito

A parlare è Giorgio Valente:

Ho sentito nelle scorse ore i militanti e i dirigenti della Lega Giovani Cassino e abbiamo deciso, dopo una lunga riunione, di salutare il partito e di dichiarare cessata la nostra militanza nella Lega Giovani Cassino.

Purtroppo il partito non è più quello di una volta, i personalismi dei singoli hanno portato al completo snaturamento del partito dai suoi ideali per portarlo ad essere un partito delle poltrone dove gli unici obiettivi sono incarichi e candidature.

Siamo molto rammaricati da ciò e ci dispiace abbandonare un partito in cui abbiamo fortemente creduto, ma non possiamo fare altrimenti per rispetto dei tanti elettori e militanti che durante le scorse amministrative hanno creduto nel movimento giovanile e in me permettendomi di essere il primo dei non eletti con ben 306 voti.

Ce ne andiamo a testa alta con la consapevolezza che, prima degli interessi personali e delle poltrone, vengono le idee, la meritocrazia e gli elettori. Quegli elettori che noi vorremmo rappresentare, ma che in questo partito non siamo più in grado di fare. Qualcuno starà anche festeggiando la nostra uscita, dato che in questo modo anche l’ultima forma di coerenza e di opposizione ai loro interessi è stata annientata; ma va bene così, non possiamo rimanere nel partito delle poltrone e degli interessi individuali dove tutti sono barricati sulle proprie posizioni non permettendo mai la creazione di una struttura forte e che incarni i veri ideali della Lega.

Mando un caloroso abbraccio ai tanti compagni di partito e ai militanti con cui ho condiviso questo percorso negli anni, i quali mi hanno sempre sostenuto e aiutato anche nei momenti più difficili; spesso sono persone con cui si è venuto a creare nel tempo un solido rapporto d’amicizia anche al di fuori del mondo politico. Per concludere ci tengo a precisare che è

finita la nostra esperienza in Lega ma non quella in politica e stiamo già lavorando per una nuova e forte idea che riesca a creare un’alternativa ad un centrodestra senza coerenza ed ideali, fatto solo da persone che cambiano bandiera con il cambiare del vento. Siamo giovani e abbiamo ancora tanta strada da fare, ma con la calma e con il tempo vogliamo proporci come l’alternativa dell’attuale centrodestra, per creare un progetto che può veramente tornare ad essere vincente sulla base della coerenza e degli ideali.

COMUNICATO STAMPA

