Cassino, il Comune amplia il suo organico: venti nuove assunzioni per potenziare i servizi 

Il Comune di Cassino si prepara a rafforzare la propria macchina amministrativa con l’assunzione di venti nuove unità, grazie all’approvazione del piano assunzionale 2025 da parte della Giunta Municipale. Un passo importante che segna una svolta nella gestione dell’ente, dopo anni di difficoltà economiche.

Le nuove assunzioni: dettagli e suddivisione

Le nuove figure professionali saranno inserite in ambiti chiave dell’amministrazione comunale, con una particolare attenzione all’area tecnica e ai servizi urbani. Ecco come saranno suddivisi i nuovi ingressi:

Operatori esperti (Categoria B): 3 unità

3 unità Istruttori (Categoria C): 4 unità (2 tecnici, 2 amministrativi)

4 unità (2 tecnici, 2 amministrativi) Funzionari (Categoria D): 3 unità (2 tecnici, 1 amministrativo)

3 unità (2 tecnici, 1 amministrativo) Vigili urbani a tempo determinato (Categoria C): 8 unità per un anno

8 unità per un anno Funzionario vigile a tempo determinato part-time (Categoria D): 1 unità

1 unità Dirigente dell’area tecnica – settore urbanistica e patrimonio: incarico legato alla durata dell’amministrazione

Un ente più efficiente e funzionale

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la ristrutturazione dell’area tecnica, finora gestita da un unico dirigente. Con l’arrivo di un responsabile dedicato al settore urbanistica e patrimonio, si punta a una maggiore efficienza nella gestione dei lavori pubblici, della manutenzione urbana e dell’ambiente.

Come sottolineato dal Sindaco Enzo Salera, il piano assunzionale non solo ottimizza la suddivisione delle competenze, ma punta anche a garantire un servizio più efficace ai cittadini.

Come avverranno le assunzioni?

Non sono previsti nuovi concorsi, come avvenne nel 2020 per i vigili amministrativi, ma si seguirà la normativa vigente:

Prima scelta dalle liste di mobilità, che includono personale già in servizio presso altri enti pubblici. Se non si trovano le figure richieste, si potrà attingere dalle graduatorie esistenti nei comuni limitrofi.

Un passo avanti per Cassino

Con queste nuove assunzioni, il Comune di Cassino supera le difficoltà economiche del passato e si prepara a un futuro più solido ed efficiente. Un segnale di crescita e di rinnovamento per la città e per i suoi cittadini.