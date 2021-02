Cassino, i giovani della Lega contro i vertici locali del partito

La Lega vira a sinistra, noi non ci stiamo! È netta la posizione della Lega Giovani Cassino in merito alle ultime manovre politiche che stanno riguardando il partito sul territorio del cassinate: “Smettiamola di far entrare gente che ha preso per anni incarichi dal PD, consiglieri regionali che tengono in vita il governo Zingaretti – sottolineano i giovani del carroccio – e persone ideologicamente di sinistra nei direttivi. Questo partito sta sacrificando la sua storia per le poltrone, è una vergogna a cui noi non sottostiamo. Ricordiamoci chi siamo e da dove veniamo o ci estingueremo!”. La Lega Giovani Cassino non intende accettare lo snaturamento del movimento: “Se non vi sarà un cambio di passo siamo pronti ad altre scelte, il centrodestra è la casa dei giovani della Lega, quel centrodestra che combatte per un’idea. Non accettiamo chi cambia la bandiera in base al vento e chi si è reso responsabile della caduta dell’amministrazione D’Alessandro. Se hanno deciso che la Lega debba virare a sinistra facciano pure ma noi non ci siamo – concludono i giovani leghisti – e siamo pronti ad intraprendere altri percorsi e progetti veramente di centrodestra con coerenza ideologica e persone che possiede un vero senso di appartenenza a questo mondo. A voi le poltrone a noi le idee e il dovere di preservare la nostra storia. Il centrodestra non ha bisogno di trasformisti!”.

