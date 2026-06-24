Cassino guarda avanti: nasce l’alleanza tra banca e università

Un progetto che punta a trasformare il territorio in un laboratorio di innovazione e sviluppo. La Banca Popolare del Cassinate e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale rafforzano la loro collaborazione con un accordo strategico destinato a sostenere ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.

La firma del protocollo d’intesa, in programma presso l’Innovation Hub di Pignataro Interamna, segna l’avvio di un percorso che mira a creare nuove opportunità per studenti, imprese e professionisti. Al centro dell’iniziativa ci saranno progetti dedicati alle nuove tecnologie, alla trasformazione digitale, alla sostenibilità e alla cybersicurezza, settori sempre più decisivi per la competitività del territorio.

L’obiettivo è costruire un ponte stabile tra mondo accademico e sistema produttivo, favorendo la nascita di idee innovative e supportando le aziende nei processi di crescita e modernizzazione. Un modello di collaborazione che punta a valorizzare competenze e talenti locali, creando occasioni concrete di sviluppo economico e occupazionale.

L’Innovation Hub si candida così a diventare un punto di riferimento per la ricerca applicata e l’innovazione nel Lazio meridionale, offrendo uno spazio di confronto tra università, imprese e istituzioni. Una sfida che guarda al futuro con l’ambizione di rendere il territorio sempre più attrattivo per investimenti e nuove progettualità.

L’intesa rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema dell’innovazione capace di coniugare formazione, ricerca e crescita economica, mettendo al centro il valore della conoscenza e delle nuove competenze