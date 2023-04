Cassino, grande successo per la Maratona di Primavera edizione 2023

“Un altro grande successo”. Visibilmente commosso il Presidente del CUS Cassino Carmine Calce ha commentato così, a fine giornata, la Maratona di Primavera edizione 2023. A vincere è stata ancora una volta la squadra. Quella composta dall’Università, dall’Abbazia di Montecassino, dal Comune, dalle scuole, dalle associazioni, dalle società sportive, dai gruppi parrocchiali. Nessuno ha fatto mancare il proprio contributo. C’erano tutti: il Rettore Marco Dell’Isola accompagnato da una schiera di Docenti; Il Sindaco Enzo Salera, insieme agli Assessori allo sport Maria Concetta Tamburrini e alla cultura Danilo Grossi; il Presidente della Fondazione San Benedetto Don Luigi Di Bussolo insieme ad una nutrita rappresentanza della Scuola San Benedetto con in prima fila, come sempre la mitica Suor Giovanna. Ancora una volta non è mancato il sostegno degli sponsor. Primo fra tutti quello della Banca Popolare del Cassinate, rappresentata dal Presidente Vincenzo Formisano. Complice il bel tempo che ha smentito le previsioni inondando di sole la città di Cassino, si è celebrata ancora una volta la festa della famiglia. Giovani e meno giovani hanno deciso di trascorrere la giornata all’aperto. Dopo aver partecipato alla maratona, in tanti hanno optato per un panino ed una partita a pallone, rimanendo fino a tardi nella Villa Comunale dove c’erano tantissime attrazioni. Il Cus ha infatti pensato proprio a tutto. C’erano i gonfiabili per i più piccoli, il teatro dei burattini, il torneo minivolley, l’esibizione in canoa. Il Sindaco Salera ha colto l’occasione per annunciare gli imminenti lavori di riqualificazione della Villa Comunale: “E’ l’ultima volta che la vedete così – ha esordito – perché il prossimo anno sarà nettamente migliorata”. La conduttrice Laura D’Onofrio ha approfittato per lanciare una proposta: “Si potrebbe far coincidere l’inaugurazione della Villa riqualificata – ha detto – con la Maratona edizione 2024!”. Il Presidente Carmine Calce ha condiviso la proposta ed ha dato subito la sua disponibilità. Il Sindaco ha garantito che i lavori saranno terminati prima del 25 Aprile 2024.

COMUNICATO STAMPA