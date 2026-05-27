Cassino, grande successo per la 12° edizione dell’Auto Show

In evidenza la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con uno stand dedicato alla sicurezza stradale e alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza.

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico la dodicesima edizione dell’Auto Show di Cassino, andata in scena domenica 24 maggio, nella cornice di Piazza Nicholas Green. L’evento, patrocinato dal Comune di Cassino, dalla Provincia di Frosinone, dalla Regione Lazio e da Acsi Frosinone, ha trasformato il centro cittadino in un grande polo dedicato al mondo dei motori, richiamando famiglie, appassionati e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi. Grande entusiasmo anche per la presenza della showgirl Eva Henger, madrina dell’evento, affiancata dalle Modelle Ombrelline del Moto GP.

L’Arma dei Carabinieri protagonista della sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Tra gli spazi più visitati e apprezzati della manifestazione si è distinto lo stand dell’Arma dei Carabinieri, allestito nell’area istituzionale condivisa con le altre Forze di polizia presenti all’evento. Lo spazio espositivo ha ospitato automezzi con i colori d’istituto e materiale dimostrativo dedicato alla prevenzione degli incidenti stradali e alla lotta contro la guida in stato di ebbrezza.

La partecipazione dell’Arma dei Carabinieri ha rappresentato un importante momento di vicinanza alla cittadinanza e di promozione della cultura della legalità e della prevenzione, con particolare attenzione ai giovani e alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida.

Nel corso della giornata è stata promossa anche la campagna “Bevo acqua, stanotte guido io”, realizzata in collaborazione con l’Associazione dei Guardiani e con il sociologo Dott. Luca Colantonio. Presso lo stand informativo, i Carabinieri hanno distribuito materiale educativo e informativo finalizzato a promuovere il divertimento responsabile e la sicurezza stradale.

Particolarmente significativo il contributo di Eva Henger alla campagna di sensibilizzazione, anche alla luce della sua esperienza personale legata a un grave incidente stradale avvenuto in passato, causato da un sorpasso azzardato da parte di un automobilista e costato la vita a una coppia, episodio nel quale la showgirl riportò importanti ferite.

L’evento si è concluso in un clima di festa e partecipazione con il brindisi finale, salutando con entusiasmo una manifestazione che continua a unire passione per i motori, intrattenimento e cultura della sicurezza stradale.