Cassino, grande affluenza al tradizionale evento natalizio, Ciacciarelli: “l’importanza dell’ascolto del territorio come modello di buon governo”

Anche quest’anno il tradizionale evento conviviale di Natale organizzato presso l’Edra Palace Hotel dall’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli ha registrato la presenza di moltissimi sindaci, amministratori e militanti provenienti da tutte le province del Lazio.

Un evento che ormai costituisce uno dei principali appuntamenti della Lega sul territorio regionale del Lazio, come confermato dalla presenza dei vertici di partito a partire dal Sottosegretario Claudio Durigon, il Segretario Regionale Davide Bordoni, l’On. Nicola Ottaviani, l’On. Simonetta Matone, il Responsabile Organizzativo Lega Lazio Mario Abbruzzese, il Capogruppo Lega in Regione Lazio Laura Cartaginese è che quest’anno ha visto la partecipazione anche del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“ Il tradizionale evento conviviale di Natale che ho il piacere e l’onore di organizzare da quando è iniziato il mio percorso politico in regione Lazio vede , con il passare degli anni, sempre di più una partecipazione consolidata da parte di cittadini ed amministratori locali provenienti da tutte le province del Lazio, a conferma di un lavoro quotidiano proteso a non lasciare indietro nessuno, ma a garantire un miglioramento complessivo dei servizi e delle opportunità della nostra regione.

La presenza di centinaia di persone costituisce infatti un chiaro segnale di come la presenza e l’ascolto di quotidiano delle esigenze dei cittadini costituisca il giusto antidoto a quel forte distaccamento dalle istituzioni e dalla politica attiva che siamo costretti a vedere sempre di più nel nostro paese negli ultimi anni”

“ L’evento ha costituito una valida occasione non solo per scambiare con tutti i presenti gli auguri di Natale, ma anche per aggiornare i cittadini e gli amministratori del territorio delle molteplici nuove attività che stiamo avviando al governo del Lazio, dalla valorizzazione della formazione in materia di protezione civile, alla programmazione di 123 milioni di euro da parte del FESR per il social Housing alla attuazione del Piano dei porti ed aggiornamento della normativa vigente in materia portuale.

Ringrazio il Sottosegretario Durigon, , il Segretario Regionale Davide Bordoni, l’On. Simonetta Matone, l’On. Nicola Ottaviani, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed Capogruppo Lega in Regione Lazio Laura Cartaginese per aver partecipato a tale importante evento, il Responsabile Organizzativo Lega Lazio Mario Abbruzzese per aver contribuito all’ottima riuscita dell’evento ed a tutti i sindaci, gli amministratori ed i cittadini presenti”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.