Cassino – Gli studenti del Liceo Artistico e Classico di Cassino progettisti del futuro

Il futuro del territorio del basso Lazio è nel turismo. Lo hanno deciso gli Amministratori che hanno scelto di sostenere e promuovere una progettualità di sviluppo territoriale. Dal Cassinate a Montecassino arrivando fino al golfo di Gaeta e alle Isole pontine (Ventotene e Ponza) per creare un progetto intercomunale e su vasta scala. Un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio che conserva affinché venga messo al servizio della cultura del mondo e attragga un turismo di qualità interessato a conoscere la storia dei popoli, ma anche a godere dei luoghi che li hanno ospitati. Questo il punto su cui si fonda il progetto della DMO Terra dei Cammini ETS. I dirigenti scolastici, il prof. Marcello Bianchi, dell’IIS Medaglia d’Oro-città di Cassino, e la prof.ssa Licia Pietroluongo, del Liceo Classico e Artistico di Cassino, hanno deciso di dare un contributo fattivo a questo disegno. Hanno aderito entrambi alla DMO Terra dei Cammini ETS e hanno coinvolto i loro studenti nella progettazione di strumenti che consentano di rendere evidenti le attrattività dei luoghi. Il primo Istituto ha già ultimato il primo programma lo scorso 30 gennaio. Il 22 febbraio è già partito il programma dei due Licei“Attraverso questo esercizio progettuale, gli studenti possono accrescere la consapevolezza del patrimonio territoriale di cui dispongono e decidere di investire su di esso “– spiegano i due dirigenti scolastici. Altro obiettivo perseguito è che, in questo modo, gli studenti diventino pure “ambasciatori” del cambiamento culturale che le comunità di residenza debbono effettuare per fare del “Turismo” un nuovo fronte di sviluppo locale e una nuova prospettiva per la loro stessa occupazione. Già 104 studenti dell’IIS Medaglia d’Oro e 64 studenti dei Licei sono scesi in campo seguiti dai loro docenti e dal prof. Renato Di Gregorio di Impresa Insieme s.r.l. e Destination Manager della DMO che ha reso disponibile la metodologia della Formazione-Intervento® che viene utilizzata per favorire la progettualità degli studenti coinvolti».Un progetto su ampia scala e che vede presenti anche molti studenti residenti a Cassino e in tutti i Comuni che si trovano nelle aree attigue. Per questo motivo gli Amministratori dell territorio hanno deciso di confortare gli studenti partecipando, a rotazione, alle attività progettuali messe in campo e che si svilupperanno fino all’8 aprile.

