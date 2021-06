Cassino – Giornata ecologica “Dove passano i nuovi barbari 2021”

Anche quest’anno, notevole successo per la Seconda Edizione di ‘DOVE PASSANO I NUOVI BARBARI’, la raccolta straordinaria di ‘PFU’ (Pneumatici Fuori Uso) riservata al territorio cassinate. L’iniziativa del Gruppo Fare Verde-Cassino è nata in collaborazione con il Consorzio EcoTyre, e con il patrocinio del Comune di Cassino.

La raccolta ha avuto luogo fin dalle ore 9.00 di domenica, 21 giugno, ed è proseguita fino alle 12.30. I volontari hanno raccolto il materiale abbandonato anche su segnalazione di privati cittadini.

La ditta ‘De Vizia’ ha coordinato le operazioni, mettendo a disposizione i mezzi e le maestranze necessari, e ci si è avvalsi anche della collaborazione delle Associazioni che hanno entusiasticamente aderito alla nostra iniziativa:

QUIS CONTRA NOS, ANPANA (Protezione Animali), ANPANA (Guardie Zoofile), C.N.G.E.I.,

ETHICA e PLASTIC FREE.

La manifestazione ha visto la partecipazione del Sindaco di Cassino e di numerosi Assessori e Consiglieri presenti alle operazioni.

Il Presidente di Fare Verde-Cassino ha illustrato il procedimento di raccolta e riuso degli pneumatici esausti a un gruppo di giovani boyscout del Gruppo CNGEI-Cassino.

In occasione della ‘Giornata Mondiale del Rifugiato’, ci piace sottolineare la partecipazione di un nutrito e attivissimo gruppo di immigrati della Cooperativa Ethica, che hanno dato un contributo essenziale alla riuscita dell’iniziativa.

Ringraziamo ancora una volta il Presidente di Fare Verde – Frosinone, dottor Marco Belli, il Presidente Nazionale di Fare Verde Onlus, avv. Francesco Greco, la Societa ECO TYRE, il Sindaco, Enzo Salera, e

l’Assessore all’Ambiente, Emiliano Venturi per aver reso possibile l’evento.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Cassino, il presidente Antonio Galasso