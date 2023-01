Cassino – Gabriele Picano fa il pieno, in centinaia per l’apertura del comitato elettorale

Grandissimo successo per l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Gabriele Picano nella città di Cassino. L’Avvocato della città martire, sulle note di “Un mondo migliore” di Vasco Rossi, ha promosso un evento che ha coinvolto centinaia di amici, sostenitori, amministratori di Fratelli D’Italia e non, tra sorrisi e grandissimo entusiasmo per l’inizio della campagna elettorale che porterà i cittadini della Regione Lazio al voto per rinnovo dell’assise regionale i prossimi 12 e 13 febbraio.

Al fianco di Picano in questa prima iniziativa ufficiale, oltre alle tante persone accorse, il consigliere comunale di Cassino, Francesco Evangelista, il portavoce cittadino di FDI Angela Abbatecola e il deputato Luciano Ciocchetti.

«Sono onorata di aprire questa prima iniziativa ufficiale della campagna elettorale di Gabriele Picano – ha detto Angela Abbatecola, portavoce di Fratelli D’Italia – non solo perché è un amico, ma perchè è il candidato della nostra città. Io penso che non solo Cassino non possa perdere l’occasione di tornare ad essere rappresentato con un cassinate, con una persona che conosce in lungo e in largo. Dobbiamo quindi puntate a far crescere il cassinate portando Gabriele Picano alla Pisana».

«Sono convinto – ha detto invece Luciano Ciocchetti – che in questi primi 70 giorni il governo Meloni abbia fatto cose importanti. 21 miliardi di stanziamenti complessivi per aiutare famiglie ed imprese per il “caro bollette”, 2 miliardi centocinquanta milioni di euro in più sulla sanità. Abbiamo investito sugli anziani e sulle persone che vivono di pensione minima, aumentandole. Aumenta anche l’assegno unico per chi ha figli. Inoltre chi assume a tempo indeterminato un percettore di reddito di cittadinanza, un lavoratore a tempo determinato o precario avrà fino a 8000 euro di sgravio contributivo per ogni anno per tre anni. Non pagherà quindi i contributi.

Tornando alla Regione Lazio: se non mettiamo mano al sistema sanitario regionale rischia di saltare definitivamente. Verrà a mancare quindi quello che uomini come il senatore Angelo Picano hanno creato. Ovvero la sanità per tutti al di là del censo e del reddito. Questa è la sanità che vogliamo rimettere al centro delle politiche della Regione. Inoltre, il centrosinistra governa da dieci anni, ma noi non abbiamo visto una sola infrastruttura. Il Lazio ha bisogno di professionisti come Gabriele Picano. Persone che amano la propria terra e che possono sicuramente, una volta eletti, portare risposte a questo territorio».

«Non ci dobbiamo fermare alle ottime iniziative del governo Meloni. Dobbiamo mandare a casa il centrosinistra – ha detto Gabriele Picano, candidato di Fratello D’Italia alle prossime elezioni regionali – che nel Lazio ha fatto della mala sanità un segno tangibile di mala amministrazione. Hanno distrutto e Alessio D’Amato ne è complice un intero sistema sanitario che ad oggi, infatti, non riesce più dare servizi efficaci ed efficienti ai cittadini. In questo territorio non si riesce ormai da anni a mettere il personale medico e paramedico in condizione di lavorare e garantire le giuste cure alle persone.

Siamo, per quanto riguarda i rifiuti, diventati l’immondezzaio di Roma: questo territorio viene chiamato in causa soltanto per aspetti e questioni negativi. Vedi l’attivazione della quarta linea del termocombustore di San Vittore del Lazio.

La provincia di Frosinone e il cassinate fanno i conti con criticità importanti, l’inquinamento ambientale, imprese e famiglie in difficolta. È a queste persone che abbiamo la responsabilità di dare delle risposte serie e mirate. Problemi che insistono da anni e che ora è arrivato il momento di risolverle. È con questo impegno che ho deciso di iniziare questo cammino insieme a voi. Mandiamo a casa il centrosinistra e costruiamo insieme un nuovo progetto che metta al centro un futuro migliore per il nostro territorio».

COMUNICATO STAMPA