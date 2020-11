Cassino (FR) – Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito di predisposti servizi tesi a prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, K . O ., cittadino ghanese di anni 25, A . A . cittadino ghanese di anni 28, O . E . , cittadino liberiano di anni 23 e S . C . , cittadina liberiana di anni 28, tutti già censiti per reati di resistenza, violenza e minacce a P.U.. I quattro, intercettati a bordo di un’autovettura sulla SR 430 nel territorio di San Vittore del Lazio, alla vista degli operanti cercavano di sottarsi al controllo, imboccando una stradina laterale. In considerazione del loro atteggiamento sospetto i militari operanti procedevano alla perquisizione personale e veicolare che consentiva di rinvenire all’interno di una grossa busta di cellophane 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 2 Kg. Stante la flagranza del reato i predetti venivano tratti in arresto ed accompagnati presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cassino. Al termine delle formalità di rito gli arrestati venivano tradotti, la donna presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia-Sezione Femminile, mentre i restanti, uno alla Casa Circondariale di Rieti e due alla Casa Circondariale di Vasto (CH), così come disposto dall’Amministrazione della Giustizia.

