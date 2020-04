Cassino (FR) – Tamponi in auto, dal 2 Maggio anche al S. Scolastica

Lo avevamo preannunciato quando partì l’innovativo servizio dei “tamponi effettuati attraverso il finestrino dell’auto” nella sede ASL di Via Armando Fabi a Frosinone.Ora l’impegno del Direttore Generale Stefano Lorusso, di concerto con la Prefettura di Frosinone, si è concretizzato ed il “drive through” a Cassino partirà dal prossimo 2 Maggio.L’esecuzione dei tamponi rino-faringei in auto (drive through) a Cassino verrà effettuata presso la tensostruttura situata all’Ospedale S. Scolastica, nell’Area Parcheggio dei dipendenti.I cittadini verranno invitati con una mail dal Servizio Igiene Pubblica, diretto dal Dr. Giuseppe Di Luzio, convocazione che è rivolta sia a coloro che sono Covid-19 a domicilio in via di risoluzione per verificare la negativizzazione, sia ai soggetti asintomatici, con contatti di caso, per i quali è necessario indagare lo stato di infezione, sia per lo screening di gruppi di popolazione a rischio.La tensostruttura, inoltre, potrà essere utilizzata anche per lo screening di operatori sanitari e dei servizi essenziali.Il Centro installato al S. Scolastica eroga prestazioni per gli utenti del Distretto Sanitario D (Cassino-Pontecorvo) e del Distretto Sanitario C (Sora-Isola del Liri).Il servizio, come già detto, partirà il prossimo 2 Maggio 2020 e si svolgerà il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Potranno essere effettuati circa 40 tamponi al giorno.

