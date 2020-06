Cassino (FR) – Stop agli interventi chirurgici, Ciacciarelli (Lega) scrive alla direzione dell’ospedale: “Gravissimo, subito chiarimenti”

“Ho appena appreso da fonti autorevoli della ASL di Frosinone che dalla giornata di oggi partirà lo stop agli interventi chirurgici presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, fatto imputabile alla carenza di anestesisti nella struttura. Si tratta di una cosa gravissima. Pertanto ho scritto alla direzione dell’ospedale chiedendogli di intervenire e fornire subito dei chiarimenti: innanzitutto dire se sia vero o no, cosa, eventualmente avrebbe intenzione di fare e quando verrebbero ripristinati gli interventi. Sembrerebbe, inoltre, che da lunedì prossimo salterà anche la guardia medica di 24 ore nel reparto Rianimazione dello stesso ospedale. Una tegola in testa alla Sanità locale, già messa alla prova dalla governance scellerata di Zingaretti, e che ha ha già dato in termini di impoverimento dei servizi sanitari. Dopo lo stop dovuto al Covid-19 tutti gli interventi devono essere assolutamente garantiti, non soltanto quelli urgenti. È impensabile che per ogni cosa bisogna recarsi all’ospedale di Frosinone perché quello di Cassino viene depauperato sempre più dei servizi essenziali. La direzione sanitaria dell’ospedale che cosa ha fatto in tutti questi mesi per impedire ciò?” ha affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

Correlati