Cassino (FR) – Sostituzione di persona: denunciata una 42enne

I n Cassino , i militari della locale Stazione, a conclusione di attività d’indagine hanno deferivano in stato di libertà per il reato di “sostituzione di persona”, una 42enne residente nella provincia di Roma. Dagli accertamenti è emerso che la stessa, utilizzando in maniera fraudolenta i dati anagrafici di un 61enne cassinate, otteneva un finanziamento di circa 4mila euro per l’acquisto di un “sistema di riposo”.

