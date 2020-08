Cassino (FR) – Sospensione flusso idrico martedi 11 agosto: ecco le zone interessate

Acea Ato 5 comunica che per lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione programmata, martedì 11 agosto, il centro urbano di Cassino e la frazione Caira saranno interessati da una sospensione del flusso idrico. Un primo intervento interesserà il centro della Città martire (tutta l’ex gestione comunale) e sarà finalizzato all’installazione di idrovalvole sulla condotta di via Di Biasio. L’opera consentirà di regolare la pressione dell’acqua immessa, prevenire rotture sulla rete e limitare le perdite. I lavori renderanno necessaria la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 14:00 fino alle ore 19:00; in particolare le zone interessate sono le seguenti:  centro del Comune e parte della periferia – territorio ex gestione comunale  zone periferiche: loc. San Bartolomeo, via Casilina Sud, via Sferracavalli, loc. Colosseo, zona industriale  via Ausonia e zone limitrofe. Un secondo intervento, invece, interesserà la contrada Caira, già interessata negli ultimi giorni da diversi lavori per riparazione perdite e sostituzione di condotte. Per consentire il potenziamento della pompa in opera presso il Pozzo Caira, sarà necessario interrompere il flusso idrico dalle ore dalle ore 08:30 fino alle ore 17:00. In questo caso le zone interessate saranno quelle di:  via Cappelluccia, via Imperatore, via Pastenelle, corso San Basilio, via Cavatelle, via Monticelli, via Terelle, via Monacato, via San Rocco, via Orsaia, via del Pozzo, via Spineto, via Toselli Saragoza. I lavori consentiranno di migliorare e aumentare la portata di acqua immessa, al fine di garantire continuità all’erogazione idrica. In entrambi i casi il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata dell’11 agosto. Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

