Cassino (FR) – Sopralluogo di Ciacciarelli (Lega) al Santa Scolastica

“Questo pomeriggio ho effettuato un sopralluogo presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Dopo un lungo e dettagliato colloquio con il direttore generale del nosocomio è venuto fuori un quadro molto nero. La situazione è davvero drammatica: non si svolgono più interventi chirurgici, se non di urgenza. Quelli che si riescono ad effettuare sono portati avanti da pochissime unità. Che senso ha tenere aperta una struttura in queste condizioni? Voglio sapere dai rappresentanti del Pd in Regione Lazio, di questa provincia, perché si sta mettendo in atto un vero e proprio accanimento verso il Cassinate. Domani mattina sarò presso la Asl di Frosinone e successivamente mi recherò di persona dall’assessore regionale alla sanità D’Amato per capire che intenzioni ha la Giunta Regionale sul Santa Scolastica. Vengono a tagliare i nastri per inaugurare nuovi reparti, e poi non si possono svolgere gli interventi più semplici…”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA