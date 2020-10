Cassino (FR) – Solidarietà dei giovani di FdI a Gabriele Picano e Antonio Abbate

Riportiamo per intero la nota di solidarietà dei giovani della fiamma cassinate, pubblicata sulla pagina Facebbok.

Nei giorni scorsi su qualche blog abbiamo letto che all’interno di Fratelli d’Italia a #Cassino c’è un po’ di “confusione” ed è in corso una “crisi d’identità”, inserendo nei “flop del giorno” sia Gabriele Picano che Antonio Abbate. Bene, dopo un’accurata analisi una cosa che sfugge alla stampa locale è perché non viene mai chiesta un’opinione a noi giovani della fiamma cassinate. Da parte nostra possiamo rispondere che la “crisi d’identità” non esiste, che vorremmo essere più partecipi alla vita politica del Cassinate perché il popolo ha bisogno di guardare avanti e non tornare indietro. Ringraziamo Gabriele ed Antonio che ci stanno dando l’opportunità di avere voce, esprimiamo la nostra massima solidarietà per gli attacchi gratuiti e ribadiamo la nostra volontà di metterci in gioco per Fratelli d’Italia al loro fianco e al fianco del nostro Sen. Massimo Ruspandini che da sempre porta avanti un chiaro progetto di ricambio generazionale dandoci consigli e coraggio nel continuare le nostre battaglie. In fede Alessandro,Chiara e Luca #PerLaNostraGente

