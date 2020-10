Cassino (FR) – Servizi straordinari a largo raggio di controllo del territorio: i risultati

La Compagnia Carabinieri di Cassino, in occasione del fine settimana, ha predisposto dei servizi straordinari a largo raggio di controllo del territorio, al fine di contrastare più efficacemente i reati predatori ai danni di esercizi pubblici e private abitazioni, nonché il traffico di sostanze stupefacenti, le violazioni alle norme del codice della strada e l’inosservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. In tale ambito:

. in Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione Carabinieri controllavano e identificavano un 30enne originario delle Marche ed un 27enne di nazionalità marocchina, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio e la persona, in quanto intercettati all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale mentre si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate.

Ricorrendone i presupposti di legge, gli stessi venivano proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Piedimonte San Germano per anni tre;

.in San Vittore del Lazio , i Carabinieri della Stazione di Cervaro intercettavano e controllavano a bordo di un’autovettura un 34enne ed un 29enne, entrambi residenti nel napoletano, già censiti per reati contro il patrimonio e la persona. I predetti, si aggiravano in quel Comune con atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, pertanto ricorrendone i presupposti di legge venivano anch’essi proposti per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di San Vittore del Lazio per anni tre;

.in Sant’Elia Fiumerapido , i militari della locale Stazione Carabinieri, identificavano e segnalavano alla Prefettura di Frosinone un 38enne del luogo per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”. Il giovane all’atto del controllo, mentre camminava nelle vie del citato centro, veniva trovato in possesso di un involucro di colore bianco contenente gr. 0,56 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Nel complesso, al termine del servizio di “ALTO IMPATTO” venivano altresì:

– controllate n. 143 autovetture;

– identificate n. 206 persone;

– effettuati n. 47 Posti di controllo;

– controllate n. 39 persone agli AA.DD.;

– elevate n. 14 violazioni al C.d.S.;

– controllati n. 44 esercizi pubblici;

– impiegati nr. 46 militari e 22 automezzi.