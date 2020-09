Cassino (FR) – Scuola, Ciacciarelli (Lega): “Salera incapace. Lega dalla parte di genitori, studenti e dirigenti scolastici”

“Sono con la Lega di Cassino in difesa degli studenti”, così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). “L’amministrazione Salera sta dimostrando di essere poco solerte ed attenta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e dei dirigenti scolastici. È imperdonabile, infatti, che non si sia trovata una soluzione sulla collocazione delle classi della scuola elementare ‘Pio Di Meo’. La Lega è contro lo smembramento. L’amministrazione di Centrosinistra non è stata capace di garantire una riapertura in sicurezza. Ci sono molte falle e l’unica certezza è il caos in cui ha versato genitori, studenti e presidi. Ancora una volta Salera dimostra di non essere all’altezza, e di condurre Cassino verso una decrescita in ogni ambito, rispetto agli altri centri della provincia.”

