Cassino (FR) – Scontro tra due auto, tre feriti: uno è grave, elitrasportato

Poco fa intorno alle ore 11 si è verificato un incidente stradale in via Valle dei Santi, dove sono rimaste coinvolte due auto,una Fiat Punto e una Fiat Bravo. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, di cui uno è in gravi condizioni e si trattarebbe di un operaio dello stabilimento FCA, che è stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio romano, mentre gli altri due feriti, un uomo e una donna sono stati trasportati al Santa Scolstica per accertamenti.

RED – foto archivio

