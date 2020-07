Cassino (FR) – Sanità: caos e insulti al Consiglio comunale, bufera sulla gestione Salera

Oggi è stata scritta una delle peggiori pagine nella storia politica di Cassino. Certi comportamenti si adattano meglio alle risse da stadio che ai luoghi del dibattito e del confronto per il bene della Città. Ma osservare che anche davanti alla difesa dell’ospedale di Cassino gli estremisti rossi “dentro” che ci dovrebbero rappresentare mantengono la protervia tirannica degli ultimi mesi significa solo una cosa: che la corsa è già al capolinea. Non c’è più il rispetto dei ruoli istituzionali. C’è un Sindaco intollerante che indossa, come sempre, i panni del partigiano e del provocatore, indifferente ai destini dela Città; c’è una Presidenta del Consiglio che è incapace di tenere a bada non solo i Consiglieri, ma soprattutto gli Assessori, ai quali dovrebbe ricordare che sono soltanto degli ospiti del Consiglio comunale (quanto graditi non si sa). C’è l’attesa del Soccorso Rosso regionale, senza il quale questa maggioranza balbetta come un bimbo di due anni davanti ai problemi che si volevano (e soprattutto dovevano) discutere: quelli di un “S. Scolastica” che va avanti per scommessa, grazie al lavoro silenzioso di tutti i suoi Operatori. Il tutto condito da insulti captati qua e là che starebbero meglio in bocca a un teppista che a un Rappresentante del popolo. Da stigmatizzare senza se e senza ma l’atteggiamento di tutta l’inetta maggioranza consiliare; massima solidarietà per la violenta aggressione subìta, invece, ai Rappresentanti dell’opposizione. E mentre i post-compagni tergiversano sulla Sanità pubblica (forse c’è chi ha un interesse specifico a farla sprofondare?), Fratelli d’Italia prosegue concretamente sula linea della difesa dell’ospedale. La settimana scorsa il Consigliere regionale Chiara Colosimo, dopo aver visitato istituzionalmente il nostro nosocomio, promise un’audizione in tempi brevi della Dirigenza ASL e ospedaliera e dei Sindacati dei Lavoratori. La richiesta di audizione è stata inviata a Zingaretti due giorni fa. Noi facciamo azione vera: in maggioranza a Cassino fanno bagarre, perché non sanno affrontare i problemi. Li voglio invitare ancora: per una volta, cerchino di essere all’altezza del ruolo. Nell’unico modo concesso dalle loro incapacità: dimettendosi.

Comunicato stampa a firma di Angela Abbatecola portavoce Fratelli d’Italia di Cassino

