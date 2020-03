Cassino (FR) – Resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale: arrestato 34enne

Nel pomeriggio di ieri in Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia traevano in arresto nella flagranza di reati di “resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale”, un 34enne cittadino Ghanese domiciliato nella città martire (già censito per resistenza a P.U.). Il predetto, mentre si trovava all’interno di un noto bar di Cassino, intento a giocare alle slot machine, a causa della perdita subita, iniziava ad inveire contro alcuni avventori. I militari intervenuti, nel tentare di calmarlo, venivano offesi e spintonati dall’uomo e con difficoltà riuscivano a condurlo all’esterno del locale. Appena fuori il fermato, cercando di divincolarsi e darsi alla fuga, colpiva con gomitate i militari operanti. Lo stesso veniva pertanto tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Compagnia per le formalità di rito. Dopo le formalità di rito, su disposizione della competente A.G. veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

