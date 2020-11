Cassino (FR) – Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: arrestato 35enne

Il personale del Commissariato di P.S. di Cassino, nella prima serata di ieri ha tratto in arresto un trentacinquenne residente a Cervaro. Il giovane era stato sorpreso mentre discuteva animatamente in Piazza Labriola con il gestore di un bar lì ubicato e alla vista dei poliziotti, che si erano avvicinati per evitare che la discussione degenerasse, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli agenti proferendo insulti di ogni genere. Gli operatori sono riusciti tuttavia a bloccarlo e lo hanno tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

comunicato stampa – foto archivio

