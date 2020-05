Cassino (FR) – Raccolta straordinaria degli pneumatici fuori uso. Fare Verde invita alla partecipazione le Associaioni

Fare Verde Onlus è quella forza coinvolgente che dal basso va oltre la “moda” dell’Ambientalismo. La giornata del recupero straordinario degli pneumatici fuori uso organizzata dalla Presidenza di Fare Verde Provincia di Frosinone ha coinvolto il Comune di Cassino e numerose Associazioni che hanno a cuore il territorio e il suo decoro. Domenica 7.6.2020 dalle 9.00 si terrà una grande manifestazione d’amore per l’Ambiente con i volontari impegnati a raccogliere gli pneumatici abbandonati nel più grande progetto di riciclo e riuso che sia mai stato organizzato in provincia di Frosinone. Il tutto a costo zero – PFU ZERO – per la Comunità di Cassino perché il Consorzio Ecotyre grazie all’intervento del Direttore Dott.Gianluca Piarulli si farà carico del ritiro degli pneumatici che saranno trasformati in materia prima seconda per la costruzione di nuovi oggetti, come aggregante per asfaltare le strade per la costruzione di pavimenti elastici utilizzati nell’atletica e per i giochi dei bambini e per ogni altra tipologia di riuso.Fare Verde ringrazia il Sindaco di Cassino Enzo Salera i Consiglieri Comunali Alessandra Umbaldo e Bruno Galasso per la cortese e partecipata collaborazione. Il Presidente Nazionale di Fare Verde Onlus Avv. Francesco Greco ha condiviso l’iniziativa ed ha sottolineato il fatto che la collaborazione tra le Associazioni porta sempre a risultati utili per ogni Comunità. Altre Associazioni del territorio possono aderire contattando Fare Verde all’indirizzo di posta elettronica fareverdefrosinoneprovincia@gmail.com

Comunicato stampa a firma di Fare Verde Provincia di Frosinone

