Cassino (FR) – Quattro infermieri di cardiologia UTIC positivi al Coronavirus

Quattro infermieri di cardiologia UTIC Cassino sono risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto l’UGL Sanità di Frosinone che denuncia la disorganizzazione e le mancate separazioni tra i positivi al virus e i malati di altre patologie: “Le apparecchiature elettromedicali – spiega l’organizzazione sindacale – sono eseguite con gli stessi apparecchi (elettrocardiogramma – ecocardiogramma) si per i malati Covid che quelli di altre patologie. In pronto soccorso ci sono solo 2 letti Covid, gran parte dei pazienti positivi stazionano negli spazi comuni non essendoci “zone grigie”. I percorsi dedicati sono divisi solo da strisce adesive poste a terra senza una vera separazione”.

COMUNICATO STAMPA – foto web

