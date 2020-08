Cassino (FR) – Quarantenne in manette per possesso di documenti falsi

Questa mattina, lungo l’autostrada A/1 nel territorio del Comune di San Vittore nel Lazio, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, durante il servizio dedito al contrasto dei fenomeni delittuosi e dei reati in genere, hanno controllato un’auto utilitaria con quattro persone a bordo, tutte provenienti dalla provincia di Roma.Tra questi vi era un uomo di 40 anni di Genzano di Roma (RM) che a causa del suo atteggiamento particolarmente agitato ha insospettito gli operatori che nei suoi riguardi hanno rivolto un’attenzione più oculata nel controllo.Infatti nel verificare il contenuto del borsello che lo stesso aveva con sé, è stato trovato un documento di identità falso che riportava le generalità di una persona non presente sul posto, oltre ad alcune carte bancomat, sempre riconducibili all’intestatario della carta d’identità.Il soggetto sottoposto al controllo non è riuscito a dare nessuna giustificazione sul possesso del documento né tanto meno sulla provenienza delle carte bancomat e per questo è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura di Cassino è stato condotto presso la Casa Circondariale di Isernia.Il documento falso e le carte bancomat di illecita provenienza sono state sottoposte a sequestro per il proseguo delle indagini.

