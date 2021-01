Cassino (FR) – Presidente del Cosilam Marco Delle Cese:” grande soddisfazione la nascita di Stellantis”

“Non possiamo che accogliere con grande soddisfazione la nascita di Stellantis. Un avvenimento importante e di portata mondiale. Siamo pronti a competere sul mercato internazionale e vogliamo farlo come territorio e come classe dirigente. Non faremo mancare al nuovo gruppo il contributo che questo territorio può dare con le idee, la professionalità e la laboriosità che lo contraddistinguono. Fattori di cui tutti hanno avuto prova nel corso degli anni. Noi ci siamo, il territorio c’è”, lo ha affermato il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese.

comunicato stampa