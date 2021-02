Cassino (FR) – Picano (FdI): “Più infrastrutture della zona Cassino-Formia per uno sviluppo trasversale”

Ho letto con grande interesse le dichiarazioni del Sindaco di Cassino Enzo Salera a margine del consiglio comunale in cui focalizza l’attenzione sullo sviluppo delle infrastrutture. È necessario pianificarle però tenendo ferma un’idea di sviluppo che è quella di rivolgere lo sguardo verso il mare. Per integrare il collegamento tra il Cassinate e la Provincia di Latina è necessario un nuovo piano regolatore integrato che dia le linee del nuovo tipo di sviluppo concentrando l’attenzione sul ruolo portante dell’Universita di Cassino e sulla zona che collega Cassino verso il mare che potrebbe diventare una grande zona di servizi. Bisogna perciò predisporre le infrastrutture della zona Cassino- Formia dello sviluppo trasversale Tirreno Adriatico. Così facendo il nostro territorio diventerebbe ancor più riferimento del Lazio Meridionale con una grande ricaduta in termini economici.

COMUNICATO STAMPA

