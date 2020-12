Cassino (FR) – Picano (FdI): “La riforma dei collegi elettorali penalizza il cassinate”

La bozza dei collegi della camera dei deputati per quanto riguarda il cassinate prevede l’accorpamento di Cassino e dei comuni limitrofi con la provincia di Latina fino al comune di Terracina. Questa riforma prevederà che il cassinate verrà assoggettato ad una provincia diversa da quella di Frosinone, perché la maggior parte degli abitanti circa il 63% saranno della provincia di Latina. Questa riforma indebolirà maggiormente il cassinate che molto probabilmente si vedrà privato di rappresentanti istituzionali propri nel collegio della Camera dei deputati, con la conseguenza che non ci sarà nessuno che farà le battaglie per le problematiche del cassinate. Io credo che per invertire la tendenza di questo nefasto disegno di legge sarà opportuno che tutti i parlamentari eletti vengano investiti di questa problematica perché credo che in commissione affari costituzionali bisogna fare in modo che il collegio della provincia di Frosinone venga esteso non solo al sorano come è già stato fatto ma anche al cassinate quindi estendendo demograficamente tutta la provincia di Frosinone anche all’area del cassinate. Come vi è il collegio delle elezioni regionali che riguardano tutta la provincia di Frosinone così vi deve essere il collegio della Camera dei deputati che riguarda la provincia di Frosinone, in maniera tale che i deputati eletti saranno deputati da Paliano fino a San Vittore in modo che conoscano bene il territorio e che abbiano quella legittimazione territoriale che gli consente di occuparsi delle problematiche del cassinate. Io farò la mia battaglia e proporrò al mio senatore di riferimento Massimo Ruspandini di farsi portavoce tramite i propri colleghi in commissione affari costituzionali alla camera dei deputati in maniera tale che proponga un emendamento che permetta di ridisegnare il collegio camera che riguarda Cassino e fare in modo che il cassinate venga inserito nel collegio dell’intera provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

