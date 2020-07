Cassino (FR) – Picano (FdI) e Evangelista (Lega): “Chiediamo se c’è stato un bando pubblico per assegnare contributi alle famiglie bisognose”

In qualità di vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia, insieme al consigliere comunale della Lega Francesco Evangelista, stiamo predisponendo un’interrogazione scritta per il prossimo consiglio comunale. Chiediamo di sapere se c’è stato un bando pubblico per assegnare contributi alle famiglie bisognose di Cassino. Nel consiglio comunale del 15.05.2020 l’assessore Luigi Maccaro dichiarava: ‘’ credo che in un paese civile se c’è un budget per pagare le bollette si dice pubblicamente, si fa un avviso pubblico, si stila una graduatoria e si danno i soldi’’. Apprendiamo che con determine 937 e 939 del 9.06.2020 sono stati assegnati contributi a due famiglie di cassino. Ben venga questa determina per aiutare chi si trova in difficoltà ma per quanto ci riguarda chiediamo di sapere se c’è stato un avviso pubblico o se discrezionalmente si è provveduto ad erogare atti di liberalità sulla base di semplici istanze dei cittadini senza alcuna graduatoria. #perlanostragente

Correlati