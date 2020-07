Cassino (FR) – Ospedale, prevenire è meglio che curare

Il già consigliere comunale di Cassino Carmine Di Mambro, conosciuto come consigliere coraggio, mette in campo una serie di iniziative per difendere l’ospedale di Cassino, iniziando già da domenica.

Iniziamo domenica 5 luglio, la prima di altre iniziative, con una manifestazione pacifica, nel pieno rispetto delle norme e senza colori politici a difesa dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sarà un semplice gesto simbolico, che dimostrerà la voglia e la forza di difendere una struttura che rappresenta la speranza di salute di un intero territorio. Un ospedale di confine che doveva essere un Dea di I livello e soprattutto con un’utenza di oltre 150 mila persone.Esponiamo un semplice lenzuolo bianco, che rappresenta il dolore di ogni singolo cittadino di questo territorio quasi sempre violentato e sacrificato. Ogni cittadino, di ogni singolo comune di questo territorio dovrà dimostrare di tenere alla propria salute, perché è il bene più prezioso che abbiamo. Mi aspetto paesi inondati di bianco.A noi cittadini non interessa avere una Ferrari bella fuori, quando all’interno manca ogni singolo componente per farla camminare. A noi cittadini non importa se il problema è tecnico o politico, va ugualmente risolto. A noi cittadini non interessa se il problema è della regione Lazio o della ASL di Frosinone, dovete raccordarvi. A noi cittadini non interessa se i medici vogliono o non vogliono venire, voi siete pagati per risolvere il problema.

A noi malati interessa solo che l’ospedale di Cassino non muoia, anzi, venga rianimato in tutti i suoi reparti e riabilitato al meglio per ogni singola problematica. Decine, centinaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone gridano al dolore di un ospedale che sta morendo e rischia di uccidere di conseguenza tante persone. Avevamo bisogno di un reparto DH oncologico per migliaia di persone, cosi ci state togliendo le terapie salvavita (rappresentati dai reparti e il personale) che rendono inutile un reparto di fondamentale importanza.Ricordatevi che il corpo grida quello che la bocca tace. La malattia è un conflitto tra la personalità e l’anima. Molte volte il raffreddore “cola” quando il corpo non piange. Il dolore di gola “tampona” quando non è possibile comunicare le afflizioni. Lo stomaco “arde” quando le rabbie non riescono ad uscire. Il diabete “invade” quando la solitudine duole. Il corpo “ingrassa” quando l’insoddisfazione stringe. Il mal di testa “deprime” quando i dubbi aumentano. Il cuore “allenta” quando il senso della vita sembra finire. Il petto “stringe” quando l’orgoglio schiavizza. La pressione “sale” quando la paura imprigiona. La nevrosi “paralizza” quando il bambino interno tiranneggia. La febbre “scalda” quando le difese sfruttano le frontiere dell’immunità. Le ginocchia “dolgono” quando il tuo orgoglio non si piega. Il cancro “ammazza” quando ti stanchi di combattere. La malattia non è cattiva, ti avvisa che stai sbagliando cammino.

E il cammino intrapreso per l’ospedale di Cassino, è quello sbagliato.

COMUNICATO STAMPA

Correlati