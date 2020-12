Cassino (FR) – Non indossa la mascherina: multata la titolare di un noto circolo culturale con chiusura di 5 giorni dello stesso

Proseguono, con particolare incisività, i servizi di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, nell’ambito del territorio di competenza.Nel corso di essi, in Cassino, all’inizio del week end è stata sanzionata amministrativamente la titolare di un noto circolo culturale posto nella periferia della città Martire, la quale veniva sorpresa senza indossare i dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Inoltre, atteso che all’ingresso dell’attività era stata omessa l’esposizione del cartello obbligatorio, riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, i militari disponevano la temporanea chiusura del centro per un periodo di cinque giorni.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati