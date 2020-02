Cassino (FR) – Malore mentre guarda la tv, muore a 40 anni

Pasquale Diodati, figlio dell’ex assesore al comune di Cassino, Aldo Diodati, ieri sera mentre era a casa sul divano a guardare la tv, poco dopo mezzanotte , improvvisamente ha accusato un malore. I genitori che erano in casa hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per salvare la vita al giovane 40enne che purtroppo non ce l’ha fatta, è deceduto in pochi minuti.Pasquale Diodati lavorava presso il consorzio di bonifica “Valle del Liri”, la notizia ha lasciato tutti nello sconforto e nel dolore.

Red – foto generica web