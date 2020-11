Cassino (FR) -Le congratulazioni di Gabriele Picano all’imprenditore Francesco Borgomeo per il prestigioso incarico in Unindustria

Le mie più sentite congratulazioni all’imprenditore Francesco Borgomeo, presidente della Saxa Gres e Saxa Grestone Spa, per essere stato nominato in assemblea dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli come nuovo presidente dell’Area comprensoriale di Cassino. Il caro Francesco che conosco da oltre venti anni è la persona giusta per ricoprire questo ruolo data la sua altissima esperienza imprenditoriale con una forte vocazione internazionalistica. Sono sicuro che Francesco sarà di raccordo per tutti gli imprenditori del Cassinate con uno sguardo verso il potenziamento di tutto il Lazio Meridionale ivi compresa l’area di Formia-Gaeta.