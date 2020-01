Cassino (FR) – “Lavoro nero”: controllati alcuni ambulanti al mercato settimanale

Nella giornata di ieri, in Cassino, in occasione del mercato settimanale che si tiene in Piazza Green, nell’ambito dei predisposti servizi tesi a prevenire e reprimere il cosiddetto “lavoro nero” da parte dei venditori ambulanti, i militari della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, procedevano al controllo di alcune ditte operanti nel settore dell’abbigliamento. Al termine della verifica emergeva che due di esse (aventi sede l’una in provincia di Caserta e l’altra nella città martire) non erano in regola. In particolare, entrambe presentavano un lavoratore privo di regolare assunzione, pertanto i rispettivi titolari venivano sottoposti a sanzione amministrativa, per un totale di euro 3.600.

