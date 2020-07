Cassino (FR) – La Polizia Stradale intercetta pescatori di frodo e recupera una ingente quantità di ricci di mare

La scorsa notte, nel corso dei servizi predisposti per la prevenzione e la repressione dei reati in ambito autostradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno eseguito il controllo di un monovolume, con a bordo tre uomini, che viaggiava in direzione di Napoli con andatura incerta.

Durante gli accertamenti all’interno del veicolo sono stati scoperti tre grossi contenitori di plastica contenenti oltre 2500 ricci di mare abusivamente detenuti e provenienti da pesca illegale.

Il pescato è stato sottoposto immediatamente a sequestro e, come prevede la normativa vigente in materia, grazie alla collaborazione del personale della Capitaneria di Porto di Gaeta, con l’ausilio di un’imbarcazione della Guardia Costiera, è stato rigettato in mare al largo del Golfo di Gaeta già questa mattina.

Nei confronti dei tre occupanti dell’autoveicolo, tutti originari della Puglia, è stata elevata una contravvenzione di euro 2000.

Il valore del pescato sequestrato e liberato poi in mare è stato valutato in oltre 4000 euro.

COMUNICATO STAMPA