Cassino (FR) – La Polizia Stradale denuncia un uomo per ricettazione e recupera la merce rubata

La scorsa notte, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino è intervenuta sull’autostrada A/1 in direzione sud per una richiesta di soccorso giunta da un automobilista, al quale erano scoppiati due pneumatici dell’autocarro sul quale viaggiava.Insospettiti dal nervosismo del conducente, gli operatori decidevano di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo, rinvenendo al suo interno 8 bancali di merce costituita da 192 scatoloni contenenti 2000 parures di lenzuola, 40 confezioni di cardigan e 50 scatole di utensili per meccanici per un valore stimato di circa 50.000 euro.Gli agenti, dopo aver chiesto al conducente contezza sulla provenienza della merce trasportata e avendo ricevuto da questi una risposta vaga, decidevano di effettuare una serie di ulteriori accertamenti dai quali emergeva che alcune ore prima un autoarticolato di una nota catena di supermercati, in sosta nei pressi del casello di Anagni, era stato oggetto di furto di merce dello stesso tipo.Pertanto il quarantanovenne, residente in provincia di Napoli e già gravato da numerosi precedenti, è stato denunciato all’A.G. competente in stato di libertà per il reato di ricettazione.

