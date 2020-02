Cassino (FR) – La Polizia di stato arresta un 65enne per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Cassino, in collaborazione con le unità antidroga della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno, nell’ambito della capillare e costante azione preventiva finalizzata a scoraggiare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, predisposta dal Questore Biagioli, traeva in arresto un 65enne di Cassino, poichè deteneva sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, venivano sequestrati circa 22 grammi di cocaina che lo stesso aveva abilmente occultato all’interno di un armadio, circa 5 grammi tra hashish e marijuana ed una consistente somma di denaro, provento dello spaccio.A nulla serviva l’espediente di conservare sottovuoto lo stupefacente, smascherato dall’infallibile fiuto del cane antidroga Faye, impiegato nell’operazione.Il 65enne veniva pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed altro e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.La pressante azione di controllo, veniva estesa anche agli ambienti scolastici.

COMUNICATO STAMPA

