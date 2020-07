Cassino (FR) – Inosservanza al foglio di via obbligatorio: denunciato un 46enne

In Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto a deferire in stato di libertà per “inosservanza al foglio di via obbligatorio”, un 46enne, residente nella provincia di Caserta, già censito per violenza e minacce a P.U. e atti osceni. Il predetto veniva sorpreso mentre si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno di un parcheggio adiacente ad un noto centro commerciale del luogo, inadempiente al F.V.O. con divieto di ritorno in quel centro per anni tre emesso a suo carico dal Questore di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati