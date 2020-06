Cassino (FR) – Inosservanza al foglio di via obbligatorio: denunciato 44enne

I n Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza al foglio di via obbligatorio”, un 44enne di Napoli, già censito per inosservanza dei provvedenti dell’autorità. Il predetto, inadempiente al F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Cassino per anni uno, emesso l’8.10.2019 dalla Questura di Frosinone, è stato sorpreso in quel centro mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra le autovetture in sosta.

