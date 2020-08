Cassino (FR) – In isolamento per positività al Covid-19 si reca al pronto soccorso: denunciata

IN CASSINO il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica di Cassino, una 28enne del luogo, poiché resasi responsabile del reato di “inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del virus “Covid_19”. La donna, nel pomeriggio di ieri, accusando un malore, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Cassino, nonostante che, nella stessa mattinata, fosse stata sottoposta all’isolamento domiciliare dalla locale ASL poiché risultata positiva al tampone “Covid-19 e nel corso della visita medica , comunicava ai medici la sua positività al COVID 19.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

